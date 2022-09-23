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Наставник сборной Армении: Мы очень высокого мнения об Украине

Хоакин Капаррос поделился мыслями в преддверии матча Лиги Наций.
Вчера, 23:10
Хоакин Капаррос
Хоакин Капаррос
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Главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос высказался о грядущем противостоянии с Украиной в рамках Лиги наций.

По словам испанца, его подопечные серьезно оценивают уровень сборной Украины.

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"Я уже говорил, что мы оказались в очень тяжелой группе и что мы очень высокого мнения о сборной Украины. В оставшихся матчах в Лиге наций я решил задействовать ряд новых футболистов.

Учитывая тот факт, что наш соперник – сильная сборная, завтра наша командная игра должна быть на очень высоком уровне. Конечно, если мы желаем получить положительный результат", - заявил специалист.

Напомним, матч Армения - Украина состоится завтра, 24 сентября, в 16:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина армения
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