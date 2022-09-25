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Футбол

Средняя посещаемость матчей Ювентуса ниже, чем у клуба Чемпионшипа

Совсем плохи дела у "старой синьоры" с болельщиками.
Вчера, 22:07
Фанаты Ювентуса / Getty Images
Фанаты Ювентуса / Getty Images
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Нынешний сезон для туринского Ювентуса складывается даже хуже, чем единственная кампания при Андреа Пирло, у которого не было никакого тренерского опыта. Макс Аллегри, который заявлял, что знает, как вернуть туринцев на вершину, держит свою команду в середине турнирной таблицы.

Подобные результаты команды негативно сказываются на посещаемости стадиона. По информации talkSPORT, в этом сезоне в среднем матч посещают 37 634 зрителя (максимальная вместимость - 41 507). А полностью стадион был забит всего раз.

На этом фоне колоритно выделяется Сандерленд. Представитель английского футбола в этом году вернулся в Чемпионшип из Лиги 2, что вызвало ажиотаж у местных болельщиков. В итоге на каждую игру "черных котов" приходит в среднем 38 392 зрителя.

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При этом по сравнению с сезоном-2021/22 данные цифры выросли на 7 545. Это лучший показатель клуба со времен его последнего на данный момент сезона в АПЛ - в кампании-2016/17 на Стэдиум оф Лайт в среднем приходило 41 287 болельщиков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол ювентус сандерленд чемпионшип Серия А
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