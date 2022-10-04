iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Игнатенко отметился голевой передачей в победном матче Бордо

Хавбек жирондинцев напрямую повлиял на положительный результат своего коллектива.
Сегодня, 00:25
Даниил Игнатенко (слева)
Даниил Игнатенко (слева)
0 0 0

В понедельник, 3 октября, в рамках десятого тура французской Лиги 2 на Стад Франсис Ле Бассе сошлись Лаваль и Бордо. Победу праздновали гости со счетом 2:1.

Полузащитник жирондинцев Даниил Игнатенко записал свою фамилию в протокол матча, отдав результативную передачу на Джоша Маджа вже на пятой минуте поединка.

Читай также: Мэддисон привел Лестер к первой победе в сезоне

Для украинского игрока Бордо этот ассист стал вторым результативным действием за команду в нынешнем сезоне. Ранее он забил гол в матче второго тура против Родез (3:0).

После десяти туров команда Игнатенко занимает первое место таблицы, имея в активе 20 очков. Бордо делит лидерство с Амьеном, но за счет дополнительных показателей именно жирондинцы возглавляют таблицу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол бордо даниил игнатенко
0 0 0

Статьи по теме

Мэддисон привел Лестер к первой победе в сезоне Мэддисон привел Лестер к первой победе в сезоне
Бывшие игроки Интера и Ромы - претенденты на освободившееся место тренера Сампдории Бывшие игроки Интера и Ромы - претенденты на освободившееся место тренера Сампдории
Игуаин объявил о завершении карьеры по окончанию нынешнего сезона МЛС Игуаин объявил о завершении карьеры по окончанию нынешнего сезона МЛС
Капитан Милана больше не поможет своей команде в 2022 году Капитан Милана больше не поможет своей команде в 2022 году
Помочь журналистам

Видео

Реал - Осасуна 1:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Реал - Осасуна 1:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко потерял более 50 мест, Надаль приблизился к первому месту
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

НБА01:04
Лидер обороны Оклахомы получил сотрясение мозга на тренировке
Украина00:41
Украина намерена совместно с Испанией и Португалией провести ЧМ-2030
Европа00:25
Игнатенко отметился голевой передачей в победном матче Бордо
Вчера, 23:59
Европа23:59
Мэддисон привел Лестер к первой победе в сезоне
Формула 123:38
Пилоты Ред Булл выиграли десять из восемнадцати Гран-при, когда Леклер стартовал с поула
НБА23:04
Шакил О'Нил опасается, что заметно похудевший Уильямсон начнет чаще травмироваться
Бокс22:22
Хирн: Чисора и другие боксеры получили контракт на бой с Фьюри
Формула 122:10
Формула-1: Кубок конструкторов-2022
Европа21:43
Бывшие игроки Интера и Ромы - претенденты на освободившееся место тренера Сампдории
Формула 121:36
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK