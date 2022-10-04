Игнатенко отметился голевой передачей в победном матче Бордо

Хавбек жирондинцев напрямую повлиял на положительный результат своего коллектива.

В понедельник, 3 октября, в рамках десятого тура французской Лиги 2 на Стад Франсис Ле Бассе сошлись Лаваль и Бордо. Победу праздновали гости со счетом 2:1.

Полузащитник жирондинцев Даниил Игнатенко записал свою фамилию в протокол матча, отдав результативную передачу на Джоша Маджа вже на пятой минуте поединка.

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Для украинского игрока Бордо этот ассист стал вторым результативным действием за команду в нынешнем сезоне. Ранее он забил гол в матче второго тура против Родез (3:0).

После десяти туров команда Игнатенко занимает первое место таблицы, имея в активе 20 очков. Бордо делит лидерство с Амьеном, но за счет дополнительных показателей именно жирондинцы возглавляют таблицу.