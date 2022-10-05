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Футбол

Лидер Милана восстановился от повреждения и сможет помочь команде в матче против Ювентуса

При этом в игре против Челси он все еще будет сторонним наблюдателем.
Сегодня, 19:47
Тео Эрнандес / Getty Images
Тео Эрнандес / Getty Images
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Целая волна травм ударила по действующему чемпиону Италии Милану. Сразу одиннадцать игроков, начиная со старта сезона, успели угодить в лазарет.

Среди них был и левый фулбек Тео Эрнандес, который из-за проблем с приводящей мышцей не смог принять участие в матчах сборной Франции в Лиге наций.

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Уже в эти выходные на "россонери" ждет испытание в виде игры против туринского Ювентуса. И, как сообщает SempreMilan со ссылкой на Sky Italia, 24-летний француз подойдет к этому противостоянию в полной боевой готовности.

Однако он не сможет сыграть в матче третьего тура Лиги чемпионов против лондонского Челси, который состоится 5 октября в 22:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол ювентус Милан Серия А Тео Эрнандес
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