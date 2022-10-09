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Исторический гол Роналду принес Манчестер Юнайтед волевую победу над Эвертоном

Команда Эрика тен Хага справилась с обороной "ирисок", которые пропустили меньше всех в нынешнем сезоне.
Вчера, 23:00
Маркус Рэшфорд и Криштиану Роналду / Getty Images
Маркус Рэшфорд и Криштиану Роналду / Getty Images
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На Гудисон Парк состоялся матч десятого тура Английской Премьер-лиги, в котором Эвертон принимал в гостях Манчестер Юнайтед. Встреча завершилась волевой победой манкунианцев со счетом 2:1.

Хозяева поля достаточно быстро вышли вперед. Каземиро в центре поля потерял мяч, который в итоге дошел до Алекса Ивоби. 26-летний нигериец обводящим ударом из-за пределов штрафной поразил ворота Давида Де Хеа.

Но спустя всего десять минут МЮ вернулся в игру. Бруно Фернандеш перехватил мяч, отдав его Антони Марсьялю. Француз продолжил атаку передачей на Антони, который вырвался на свидание с Джорданом Пикфордом и переиграл голкипера сборной Англии. Бразилец забил во всех своих трех матчах АПЛ.

Вскоре Марсьяль получил травму и вместо него на поле появился Криштиану Роналду, сотворивший в дальнейшем историю.

На 44-й минуте Каземиро реабилитировался за провал в начале матча, отобрав мяч и выдав передачу на Роналду. Португалец убежал от защитника и точным ударом в ближний угол сделал счет 2:1 в пользу своей команды. Этот гол стал для Криштиану юбилейным 700-м в клубной карьере.

За десять минут до конца игры "красные дьяволы" увеличили свой отрыв, но гол Маркуса Рэшфорда был отменен из-за игры рукой у англичанина.

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Манчестер Юнайтед вернулся на пятую строчку таблицы, заработав уже 15 баллов. Эвертон же упал на 12-е место с десятью очками в активе.

Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2
Голы: Ивоби, 5 - Антони, 15, Роналду, 44.

Эвертон: Пикфорд - Коулмен (Гарнер, 75), Коуди, Тарковски, Миколенко - Онана, Гуйе (Калверт-Льюин, 76), Ивоби - Грэй, Мопе (Рондон, 84), Гордон (МакНил, 67).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Далот, Линделеф, Мартинес, Шоу - Каземиро, Эриксен (МакТоминей, 83), Антони (Варан, 90+3), Фернандеш, Рэшфорд - Марсьяль (Роналду, 29).

Предупреждения: Онана, Гордон - МакТоминей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол эвертон манчестер юнайтед АПЛ
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