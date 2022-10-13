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Анри объяснил, почему Вернер провалился в Челси

Вернувшись в Германию, форвард снова заиграл - и Тьерри рассказал, с чем это связано.
Вчера, 23:26
Тимо Вернер / Getty Images
Тимо Вернер / Getty Images
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Если судить по статистике, то нельзя сказать, что Тимо Вернер провалился в лондонском Челси (89 матчей, 23 гола, 21 ассист). Однако стоимость его трансфера из РБ Лейпцига и общее визуальное впечатление от его игры оставили чувство недосказанности.

В итоге 26-летний немец вернулся в Германию. Обсуждая матч РБ Лейпцига и Селтика в Лиге чемпионов, где Вернер записал на свой счет гол + пас, легенда Арсенала и сборной Франции Тьерри Анри рассказал, в чем может быть причина неудачной коллаборации игрока и клуба.

"Я скажу, что все дело в уверенности", - цитирует Анри  talkSPORT. "С одной стороны есть игроки, которым все равно, если вы их обнимете. Они придут, сделают свое дело и уйдут. С другой стороны есть игроки, которым нужно чувствовать любовь. Им нужно почувствовать, что они будут играть 90 минут. Лучший пример – второй гол".

"Прежде всего, Тимо Вернер в Челси никогда бы не положил первый мяч, а затем он никогда бы не заметил (Эмиля) Форсберга во втором голе. Он бы поторопился, пытаясь что-то сделать, слишком много думал и переусердствовал. Я видел это раньше, он был спокоен раньше и он снова спокоен сейчас".

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"Иногда ты приходишь в некоторые места, где к тебе не проявляют любви. Я не говорю, что ее не было (в Лондоне), но если он не чувствовал ее так, как чувствует ее в Лейпциге, то логично, что он не был в лучшей форме и не принимал правильные решения".

В нынешнем сезоне Тимо Вернер провел за "быков" 13 матчей во всех турнирах, записав на свой счет семь голов и четыре результативные передачи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ Тьерри Анри Тимо Вернер
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