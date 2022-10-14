Левандовски: Если вручение Золотого мяча не отменят, его получит Бензема

Поляк определился со своим фаворитом на награду.

Форвард Барселоны Роберт Левандовски назвал главного претендента на Золотой мяч.

"Да, Бензема, вероятно, в числе фаворитов. Конечно, если вручение награды не отменят, то он, видимо, ее получит", – заявил поляк в интервью Movistar.

Напомним, в 2020 году Золотой мяч не вручался из-за пандемии коронавируса, а сам Левандовски, был тогда главным претендентом на трофей.

В текущем сезоне на счету Бензема 3 гола и 1 ассист в 5 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Левандовски мог оказаться в Реале.