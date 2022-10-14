iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Левандовски: Если вручение Золотого мяча не отменят, его получит Бензема

Поляк определился со своим фаворитом на награду.
Сегодня, 18:21
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images
0 0 0

Форвард Барселоны Роберт Левандовски назвал главного претендента на Золотой мяч.

"Да, Бензема, вероятно, в числе фаворитов. Конечно, если вручение награды не отменят, то он, видимо, ее получит", – заявил поляк в интервью Movistar.

Напомним, в 2020 году Золотой мяч не вручался из-за пандемии коронавируса, а сам Левандовски, был тогда главным претендентом на трофей.

В текущем сезоне на счету Бензема 3 гола и 1 ассист в 5 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Левандовски мог оказаться в Реале.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Золотой мяч Роберт Левандовски Карим Бензема
0 0 0

Статьи по теме

Алаба назвал своего фаворита на Золотой мяч Алаба назвал своего фаворита на Золотой мяч
Левандовски мог оказаться в Реале Левандовски мог оказаться в Реале
Левандовски: Вернуться с Барселоной на вершину – прекрасный вызов Левандовски: Вернуться с Барселоной на вершину – прекрасный вызов
Перес назвал победителя Золотого мяча Перес назвал победителя Золотого мяча
Помочь журналистам

Видео

Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций
Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров
"Всем по**й": Мудрик вступил в перепалку с российским блогером
просмотров

Последние новости

20:26
FAVBET прокачали первый автомобиль для ВСУ
Европа20:18
Голивудский актер вступил в перепалку с фанатами английского клуба.
Европа19:51
Тренер ПСЖ – журналистам: Я говорю, что все хорошо, что мы едины, а вы пишете обратное
Киберспорт19:18
The International 2022: календарь и результаты всех матчей чемпионата мира по Dota 2
Бокс18:49
Бокс: расписание боев
Европа18:21
Левандовски: Если вручение Золотого мяча не отменят, его получит Бензема
Европа18:15
Футбольный союз Боснии отмениит товарищеский матч с Россией
Украина18:00
Шахтер - Динамо: онлайн трансляция матча 16.10.2022 чемпионата Украины
Украина17:55
Де Дзерби: В будущем я хочу вернуться в Шахтер
Европа17:50
Де Йонг недоволен своей ролью в Барселоне
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK