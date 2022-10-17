Сегодня состоится вручение Золотого мяча

В понедельник, 17 октября, в Париже пройдет церемония вручения индивидуальных наград от France Football.

Своих новых владельцев узнают мужской и женский Золотые мячи, Трофей Копа (лучший молодой игрок) и Приз Льва Яшина (лучший голкипер).

Главным претендентом на звание лучшего игрока прошлого сезона считают нападающего мадридского Реала Карима Бензема, который накануне отличился голом в ворота Барселоны (3:1) в Эль Класико.