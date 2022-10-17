Основной защитник Ювентуса выбыл на три недели

Защитник Ювентуса Глейсон Бремер пропустит ближайшие матчи своей команды из-за травмы.

25-летний бразилец получил небольшое повреждение подколенного сухожилия левой ноги в недавнем туринском дерби с Торино (1:0) в десятом туре Серии А.

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Как сообщает официальный сайт "бьянконери", для полного восстановления игроку потребуется около 20 дней.

Напомним, что Бремер летом перешел в Ювентус из Торино. В текущем сезоне бразильский центрбек провел в составе своей новой команды 13 матчей во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом.