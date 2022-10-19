Севилья - Валенсия 1:1 видео голов матча 18.10.22

Во вторник, 18 октября, на Рамос Санчес Писхуан состоялся матч десятого тура испанской Ла Лиги, в котором Севилья принимала в гостях Валенсию. По итогам 90 минут команды не сумели выявить победителя - ничья 1:1.

Уже на старте поединка очередным голом за новую команду отметился Эдинсон Кавани. Встреча приближалась к концу и победе "летучих мышей", однако за несколько минут до конца Эрик Ламела вырвал для андалусийцев хотя бы ничью.

Обзор матча:

Севилья - Валенсия 1:1

Голы: Ламела, 86 - Кавани, 6

Севилья: Буну - Монтьель (Ламела, 46), Акунья (Дилэйни, 46), Ньянзу (Салас, 58), Кармона (Навас, 31), Теллес - Гомес, Оливер Торрес, Гудель, Иско (Ракитич, 69) - Рафа Мир.

Валенсия: Мамардашвили - Фулькье (Нико Гонсалес, 72), Джемерт, Диакаби, Тьерри Коррейя, Гайя - Муса (Алмейда, 75), Гильямон, Мориба (Габриэл Паулиста, 75) - Кавани (Маркос Андре, 63), Лино (Клюйверт, 63).

Предупреждения: Лино, Фулькье, Дилэйни, Салас, Нико Гонсалес, Клюйверт.

Удаление: Салас.

Источник: MEGOGO