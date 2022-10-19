iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Севилья - Валенсия 1:1 видео голов матча 18.10.22

Представляем вашему вниманию видео голов и лучших моментов прошедшего поединка чемпионата Испании.
Сегодня, 07:48
Эрик Ламела / Getty Images
Эрик Ламела / Getty Images
0 0 0

Во вторник, 18 октября, на Рамос Санчес Писхуан состоялся матч десятого тура испанской Ла Лиги, в котором Севилья принимала в гостях Валенсию. По итогам 90 минут команды не сумели выявить победителя - ничья 1:1.

Уже на старте поединка очередным голом за новую команду отметился Эдинсон Кавани. Встреча приближалась к концу и победе "летучих мышей", однако за несколько минут до конца Эрик Ламела вырвал для андалусийцев хотя бы ничью.

Обзор матча:

Севилья - Валенсия 1:1
Голы: Ламела, 86 - Кавани, 6

Севилья: Буну - Монтьель (Ламела, 46), Акунья (Дилэйни, 46), Ньянзу (Салас, 58), Кармона (Навас, 31), Теллес - Гомес, Оливер Торрес, Гудель, Иско (Ракитич, 69) - Рафа Мир.

Валенсия: Мамардашвили - Фулькье (Нико Гонсалес, 72), Джемерт, Диакаби, Тьерри Коррейя, Гайя - Муса (Алмейда, 75), Гильямон, Мориба (Габриэл Паулиста, 75) - Кавани (Маркос Андре, 63), Лино (Клюйверт, 63).

Предупреждения: Лино, Фулькье, Дилэйни, Салас, Нико Гонсалес, Клюйверт.

Удаление: Салас.

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: севилья валенсия Ла Лига
0 0 0

Статьи по теме

Фалькао спас Райо Вальекано от поражения в матче с Атлетико Фалькао спас Райо Вальекано от поражения в матче с Атлетико
Севилья в напряженном матче сыграла вничью с Валенсией Севилья в напряженном матче сыграла вничью с Валенсией
Руководство ПСЖ считает, что Мбаппе предал клуб Руководство ПСЖ считает, что Мбаппе предал клуб
Анонс сезона НБА: рождение новых звезд и от кого ждать разочарования Анонс сезона НБА: рождение новых звезд и от кого ждать разочарования
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Валенсия 1:1 видео голов матча 18.10.22
Севилья - Валенсия 1:1 видео голов матча 18.10.22

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Бадоса опустилась вниз
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Оже-Альяссим вошел в ТОП-10
просмотров
Золотой мяч-2022: результаты церемонии
просмотров

Последние новости

Футбол09:59
Руководство ПСЖ считает, что Мбаппе предал клуб
НБА09:50
Анонс сезона НБА: рождение новых звезд и от кого ждать разочарования
Формула 109:46
Мерседес будет нарушать потолок расходов, если ФИА жестко не накажет Ред Булл
Олимпийские игры09:31
Двухкратный призер Олимпийских игр обвиняется в убийстве
Игровые09:20
Плей-офф MLB: Филадельфия начала чемпионскую серию с победы над Падрес
НБА08:44
Голден Стэйт получил чемпионские перстни перед встречей с Лейкерс
НБА08:30
НБА: Бостон в стартовой игре справился с Филадельфией, Уорриорз не заметили Лейкерс
Европа07:58
Атлетико - Райо Вальекано 1:1 видео голов матча 18.10.22
Европа07:48
Севилья - Валенсия 1:1 видео голов матча 18.10.22
НХЛ07:33
НХЛ: Оттава и Бостон накидали 12 шайб, Сан-Хосе потерпел пятое поражение подряд
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK