Брюгге - Сент-Трюйден 3:0: обзор матча и результат игры 19.10.2022
В среду, 19 октября, Брюгге в рамках 13-го тура чемпионата Бельгии принимал на своем поле Сент-Трюйден.
"Сине-черные" одержали уверенную победу со счетом 3:0, а к успеху своей команды непосредственно приложился украинский нападающий Роман Яремчук.
В середине первого тайма счет в поединке открыл Ханс Ванакен. Во второй половине встречи, когда гости уже остались в меньшинстве из-за удаления, форвард сборной Украины удвоил преимущество хозяев поля. До разгромного результат довел Андреас Сков Ольсен.
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Яремчук вышел на матч в стартовом составе и был заменен на 80-й минуте. Другого украинца из Брюгге Эдуарда Соболя не было в заявке на игру.
На данный момент Брюгге с 28 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, отставая от лидирующего Генка на шесть баллов.
Статистика матча Брюгге - Сент-Трюйден 13-го тура чемпионата Бельгии
Брюгге - Сент-Трюйден 3:0
Голы: Ванакен, 21, Яремчук, 66, Сков Ольсен, 71
Удаление: Конате, 63
Владение мячом: 72% - 28%
Удары (в створ): 12(7) – 7(2)
Атаки: 139 - 84
Отметим, что для Яремчука этот гол стал вторым в составе Брюгге. Всего за бельгийскую команду он провел в текущем сезоне девять поединков во всех турнирах, записав на свой счет еще две результативные передачи.