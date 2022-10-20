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Брюгге - Сент-Трюйден 3:0: обзор матча и результат игры 19.10.2022

Команда украинца обыграла Сент-Трюйден в поединке бельгийского первенства.
Сегодня, 01:02
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images
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В среду, 19 октября, Брюгге в рамках 13-го тура чемпионата Бельгии принимал на своем поле Сент-Трюйден.

"Сине-черные" одержали уверенную победу со счетом 3:0, а к успеху своей команды непосредственно приложился украинский нападающий Роман Яремчук.

В середине первого тайма счет в поединке открыл Ханс Ванакен. Во второй половине встречи, когда гости уже остались в меньшинстве из-за удаления, форвард сборной Украины удвоил преимущество хозяев поля. До разгромного результат довел Андреас Сков Ольсен.

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Яремчук вышел на матч в стартовом составе и был заменен на 80-й минуте. Другого украинца из Брюгге Эдуарда Соболя не было в заявке на игру.

На данный момент Брюгге с 28 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, отставая от лидирующего Генка на шесть баллов.

Статистика матча Брюгге - Сент-Трюйден 13-го тура чемпионата Бельгии

Брюгге - Сент-Трюйден 3:0

Голы: Ванакен, 21, Яремчук, 66, Сков Ольсен, 71

Удаление: Конате, 63

Владение мячом: 72% - 28%      

Удары (в створ): 12(7) – 7(2)

Атаки: 139 - 84

Отметим, что для Яремчука этот гол стал вторым в составе Брюгге. Всего за бельгийскую команду он провел в текущем сезоне девять поединков во всех турнирах, записав на свой счет еще две результативные передачи.

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