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Футбол

Стало известно, кто может заменить Джеррарда в Астон Вилле

Клуб может пригласить топового специалиста.
Сегодня, 11:33
Стивен Джеррард / Getty Images
Стивен Джеррард / Getty Images
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В рамках 12-го тура чемпионата Англии Астон Вилла на выезде уступила Фулхэму (0:3). После поединка руководство клуба объявило об увольнении Стивена Джеррарда с поста главного тренера команды.

Как сообщает The Telegraph, боссы "вилланов" хотят пригласить на данную должность Маурисио Почеттино, который после ухода из ПСЖ находится без работы. Представители английского клуба уже контактировали со специалистом.

Отмечается, что другим кандидатом является Томас Франк, который сейчас возглавляет Брентфорд.

В турнирной таблице АПЛ Астон Вилла идет на 17-м месте, имея 9 очков за 11 матчей.

Ранее сообщалось, что Лион объявил об увольнении Боша и назначении Блана новым главным тренером.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Вилла Стивен Джеррард Маурисио Почеттино
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