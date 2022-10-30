iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Фаулер: Уход Роналду из Манчестер Юнайтед – лучший вариант для всех

Легенда футбола призвал покинуть португальца команду.
Сегодня, 11:23
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images
0 0 0

Бывший игрок Ливерпуля Робби Фаулер высказался о нападающем Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду.

"У меня тоже была ситуация, когда, не будучи эгоистом, я считал, что я лучший форвард в команде. Но тренер по какой-то причине выбирал других.

Игроку сложно принять то, что он не в числе ключевых. Но что делать в таком случае? Ты проявляешь себя на тренировках, делаешь все, что в твоих силах, а это ни на что не влияет, потому что у тренеров могут быть игроки, которых они хотят видеть на поле. Это трудно принять. И вот почему я ушел в Лидс.

Вопрос насчет будущего Роналду не снят. Я думаю, что он мог бы выбрать любую команду мира. Надо помнить о том, что он уже не тот, что прежде, однако остается хорошим игроком, и мы все об этом знаем. Он все еще кое на что способен, а его внимание к своей форме мало с чьим сравнится.

Читайте также: Роналду установил антирекорд текущего розыгрыша Лиги Европы

Но важный момент – зарплата. Любой клуб позвал бы Роналду, но если он хочет играть на высоком уровне, то, к сожалению для него, должен согласиться на серьезное снижение зарплаты.

МЮ знал, кого берет. Роналду критиковали за нежелание прессинговать, но его не для этого подписывали. Не все могут играть в идеальный футбол. Роналду подписали для того, чтобы он забивал, и он забивал. Теперь пришел новый тренер, со своими идеями, и Роналду, очевидно, в его видение не вписывается.

Поэтому лучший вариант для всех – это уход Роналду. Он отличный футболист, но если он хочет проводить на поле 90 минут, то должен уйти", – сказал Фаулер в интервью Fair Betting Sites.

Напомним, в текущем сезоне на счету 37-летнего португальца 1 гол в 8 матчах АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Криштиану Роналду робби фаулер
0 0 0

Статьи по теме

Тренер команды АПЛ предупредил своих игроков не устраивать шоу финтов в стиле Антони Тренер команды АПЛ предупредил своих игроков не устраивать шоу финтов в стиле Антони
Браун: Левая нога Антони - как волшебная палочка, как у Месси или Марадоны Браун: Левая нога Антони - как волшебная палочка, как у Месси или Марадоны
Влияние Роналду: Баскетболисты Мемфиса отпраздновали победу в стиле португальца Влияние Роналду: Баскетболисты Мемфиса отпраздновали победу в стиле португальца
Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0 видео голов матча 27.10.2022 Лиги Европы Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0 видео голов матча 27.10.2022 Лиги Европы
Помочь журналистам

Видео

Ломаченко - Ортис: видео лучших моментов боя
Ломаченко - Ортис: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вернулась в ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Плюс пять миллионов: Мудрик отметился шедевром в Лиге чемпионов
просмотров

Последние новости

Бокс13:38
Бывший соперник Ломаченко оценил шансы Василия в бою с Хэйни
ММА13:19
Чемпион UFC в полулегком весе вызвал на бой Макгрегора
Бокс12:58
Райан Гарсия отреагировал на победу Ломаченко над Ортисом
Бокс12:49
Бокс: расписание боев
Бокс12:33
Внук Мохаммеда Али добыл очередную победу в андеркарде боя Ломаченко
Европа12:24
ПСЖ хочет подписать новый контракт с Месси
Другие страны12:10
Слезы, сигара и веселье: Видаль ярко отпраздновал победу в Копа-Либертадорес
Украина11:45
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Европа11:23
Фаулер: Уход Роналду из Манчестер Юнайтед – лучший вариант для всех
Бокс11:12
Теофимо Лопес предсказал победителя боя Ломаченко - Хэйни
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK