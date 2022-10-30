Фаулер: Уход Роналду из Манчестер Юнайтед – лучший вариант для всех

Бывший игрок Ливерпуля Робби Фаулер высказался о нападающем Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду.

"У меня тоже была ситуация, когда, не будучи эгоистом, я считал, что я лучший форвард в команде. Но тренер по какой-то причине выбирал других.

Игроку сложно принять то, что он не в числе ключевых. Но что делать в таком случае? Ты проявляешь себя на тренировках, делаешь все, что в твоих силах, а это ни на что не влияет, потому что у тренеров могут быть игроки, которых они хотят видеть на поле. Это трудно принять. И вот почему я ушел в Лидс.

Вопрос насчет будущего Роналду не снят. Я думаю, что он мог бы выбрать любую команду мира. Надо помнить о том, что он уже не тот, что прежде, однако остается хорошим игроком, и мы все об этом знаем. Он все еще кое на что способен, а его внимание к своей форме мало с чьим сравнится.

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Но важный момент – зарплата. Любой клуб позвал бы Роналду, но если он хочет играть на высоком уровне, то, к сожалению для него, должен согласиться на серьезное снижение зарплаты.

МЮ знал, кого берет. Роналду критиковали за нежелание прессинговать, но его не для этого подписывали. Не все могут играть в идеальный футбол. Роналду подписали для того, чтобы он забивал, и он забивал. Теперь пришел новый тренер, со своими идеями, и Роналду, очевидно, в его видение не вписывается.

Поэтому лучший вариант для всех – это уход Роналду. Он отличный футболист, но если он хочет проводить на поле 90 минут, то должен уйти", – сказал Фаулер в интервью Fair Betting Sites.

Напомним, в текущем сезоне на счету 37-летнего португальца 1 гол в 8 матчах АПЛ.