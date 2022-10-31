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Верона - Рома 1:3 видео голов матча 31.10.2022 Серии А

Представляем вашему вниманию видео голов и лучших моментов поединка чемпионата Италии.
Сегодня, 22:43
Стефан Эль-Шаарави и Кристиан Вольпако / Getty Images
Стефан Эль-Шаарави и Кристиан Вольпако / Getty Images
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В понедельник, 31 октября, в рамках 12-го тура итальянской Серии А встретились Верона и Рома. "Волки" одержали волевую победу со счетом 3:1.

Павел Давидович вывел хозяев поля вперед, после чего получил прямую красную карточку. Это помогло римлянам отыграться усилиями Николо Дзаньоло. Лишь в самом конце матча "волки" вырвали победу: по голу отметились Кристиан Вольпато и Стефан Эль-Шаарави.

Обзор матча:

Верона - Рома 1:3
Голы: Давидович, 27 - Дзаньоло, 45+1, Вольпато, 88, Эль-Шаарави, 90+2.

Верона: Монтипо - Давидович, Гюнтер, Чеккерини (Гин, 46) - Фараони, Онгла (Сулеймани, 86), Велозу (Маньяни, 68), Депаоли - Тамез - Каллон (Лазанья, 46), Анри (Джурич, 78).

Рома: Патрисиу - Манчини (Матич, 66), Смоллинг, Ибаньес - Карсдорп, Кристанте (Эль-Шаарави, 46), Пеллегрини, Камара (Шомуродов, 83), Залевски (Белотти, 58) - Дзаньоло (Вольпато, 58), Абрахам.

Предупреждения: Чеккерини, Онгла, Гин - Кристанте.

Удаление: Давидович (прямая красная).

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома верона Серия А
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Верона - Рома 1:3 видео голов матча 31.10.2022 Серии А
Верона - Рома 1:3 видео голов матча 31.10.2022 Серии А

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