iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Милан предложил своему ключевому форварду новый контракт

Жиру может остаться в стане "россонери".
Сегодня, 12:24
Оливье Жиру / Getty Images
Оливье Жиру / Getty Images
0 0 0

Милан хочет продлить контракт с нападающим Оливье Жиру. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Итальянский клуб планирует обсудить с 36-летним французом подписание нового контракта. Переговоры вскоре начнутся.

В свою очередь, Жиру очень доволен жизнью в Милане. Также ему нравится проект клуба.

Напомним, срок действующего контракта француза с "россонери" истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне на счету Жиру 4 гола и 2 ассиста в 11 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Жиру и Вальверде - среди претендентов на звание лучшего по итогам недели в Лиге чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Оливье Жиру
0 0 0

Статьи по теме

Жиру и Вальверде - среди претендентов на звание лучшего по итогам недели в Лиге чемпионов Жиру и Вальверде - среди претендентов на звание лучшего по итогам недели в Лиге чемпионов
Пиоли: Милан не должен никого бояться в плей-офф Лиги чемпионов Пиоли: Милан не должен никого бояться в плей-офф Лиги чемпионов
Милан разгромил Зальцбург, завоевав путевку в плей-офф Лиги чемпионов, Челси обыграл Динамо Загреб Милан разгромил Зальцбург, завоевав путевку в плей-офф Лиги чемпионов, Челси обыграл Динамо Загреб
Ибрагимович: Я нужен Франции: у них есть Мбаппе и Месси, но нет Бога Ибрагимович: Я нужен Франции: у них есть Мбаппе и Месси, но нет Бога
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: гейм-виннер Хирро и супер-клатч от Тэйтума
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: гейм-виннер Хирро и супер-клатч от Тэйтума

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина осталась первой ракеткой Украины, Байндль поднялась на 35 позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вернулась в ТОП-15
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд покинул тройку лидеров, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Бокс15:15
Бокс: расписание боев
Теннис14:56
Трэш в Сербии: Отец жестоко избил свою дочь-теннисистку на корте
Европа14:31
Барселона хочет зимой усилиться хавбеком Челси
Украина14:10
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Европа13:53
Основной защитник Челси может пропустить ЧМ-2022
Европа13:30
Динамо - Фенербахче: прогноз на матч 03.11.2022 Лиги Европы
Теннис13:13
Стали известны все участники ATP Finals в Турине
Лига конференций12:49
Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей
Европа12:24
Милан предложил своему ключевому форварду новый контракт
ЧМ-202212:05
Мексика на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK