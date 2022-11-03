Милан предложил своему ключевому форварду новый контракт

Жиру может остаться в стане "россонери".

Милан хочет продлить контракт с нападающим Оливье Жиру. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Итальянский клуб планирует обсудить с 36-летним французом подписание нового контракта. Переговоры вскоре начнутся.

В свою очередь, Жиру очень доволен жизнью в Милане. Также ему нравится проект клуба.

Напомним, срок действующего контракта француза с "россонери" истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне на счету Жиру 4 гола и 2 ассиста в 11 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Жиру и Вальверде - среди претендентов на звание лучшего по итогам недели в Лиге чемпионов.