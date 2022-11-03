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Барселона хочет зимой усилиться хавбеком Челси

Жоржиньо попал в сферу интересов каталонцев.
Сегодня, 14:31
Жоржиньо / Getty Images
Жоржиньо / Getty Images
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Барселона намерена подписать полузащитника Челси Жоржиньо. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Директор каталонцев Матеу Алемани заявил агенту игрока, что клуб намерен договориться о переходе игрока уже в январе. В свою очередь представитель Жоржиньо в ходе встречи сообщил, его клиент был бы рад перейти в Барселону. Сам футболист лично заинтересован в переходе в команду из чемпионата Испании.

Барселоне крайне необходим 30-летний итальянец для борьбы за все трофеи, которые клуб еще может выиграть в этом сезоне. Данный расклад не исключен, однако организовать трансфер будет сложно.

В текущем сезоне на счету Жоржиньо 2 гола в 11 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что в Барселоне определились с трансферами на лето 2023 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Челси жоржиньо
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