Барселона хочет зимой усилиться хавбеком Челси

Барселона намерена подписать полузащитника Челси Жоржиньо. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Директор каталонцев Матеу Алемани заявил агенту игрока, что клуб намерен договориться о переходе игрока уже в январе. В свою очередь представитель Жоржиньо в ходе встречи сообщил, его клиент был бы рад перейти в Барселону. Сам футболист лично заинтересован в переходе в команду из чемпионата Испании.

Барселоне крайне необходим 30-летний итальянец для борьбы за все трофеи, которые клуб еще может выиграть в этом сезоне. Данный расклад не исключен, однако организовать трансфер будет сложно.

В текущем сезоне на счету Жоржиньо 2 гола в 11 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что в Барселоне определились с трансферами на лето 2023 года.