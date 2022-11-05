Зидан возглавит сборную Франции по окончании ЧМ-2022

Бывший тренер Реала Зинедин Зидан станет тренером сборной Франции после ЧМ-2022. Об этом сообщает издание Libertad Digital.

У экс-наставника мадридцев уже есть договоренность с Федерацией футбола Франции о том, что он сменит Дидье Дешама на посту тренера сборной после чемпионата мира.

Отметим, срок действующего контракта Дешама рассчитан до декабря 2022 года. Зидан возглавит сборную Франции вне зависимости от результатов команды на чемпионате мира.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2022 года состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее сообщалось, что Зидан анонсировал свое возвращение в футбол.