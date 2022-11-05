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Реал, Челси и ПСЖ лидируют в борьбе за 16-летнего форварда Палмейраса

При этом к новой команде футболист сможет присоединиться только тогда, когда он станет совершеннолетним.
Сегодня, 13:02
Эндрик / Getty Images
Эндрик / Getty Images

Реал, ПСЖ и Челси ведут борьбу за талантливого форварда бразильского Палмейраса Эндрика.

По информации Фабрицио Романо, именно эти три клуба опережают остальных в борьбе за 16-летнего бразильца.

Согласно источнику, ни одна из команд еще не сделала официального предложения, но вскоре оно будет предоставлено.

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Отмечается, что в контракте игрока прописана сумма отступных, равная 60 миллионам евро. Камнем преткновения может стать возраст Эндрика, из-за которого он сможет перебраться в новую команду только тогда когда ему исполнится 18 лет (в 2024 году).

За основную команду Палмейраса в нынешнем сезоне он сыграл пять раз, отметившись двумя голами.

Раньше Эндрик любил праздновать голы в стиле лучшего на данный момент форварда мира Эрлинга Холанда. Но недавнее празднование Криштиану Роналду заставило его пересмотреть свои приоритеты.

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