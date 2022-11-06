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Конте: Тоттенхэм заслуживал гораздо большего в матче с Ливерпулем

Итальянцу обидно за поражение от мерсисайдцев.
Вчера, 22:30
Антонио Конте / Getty Images
Антонио Конте / Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте высказался о матче 15-го тура АПЛ против Ливерпуля (1:2).

"Мне трудно объяснить сегодняшнее поражение. В первом тайме мне почти не на что было жаловаться, учитывая страстную игру моих футболистов. Они хотели биться, играть агрессивно.

Во втором тайме нам удалось забить, и мне кажется, что мы заслуживали гораздо большего. Но нам надо понимать, когда мы играем против топ-команды или в важном матче, что нужна особая мотивация.

Я не могу жаловаться на своих игроков. Я возвращаюсь домой довольным нашей игрой и созданными нами моментами.

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У нас много травм, и здорово, что мы понимаем необходимость бороться до конца. Жаль, что сегодня мы не получили нужный результат, но выступлением я доволен.

У нас была возможность оказывать на Ливерпуль давление, и мы ей воспользовались. Мы старались прессинговать, но пропустили второй гол после длинной передачи.

Я не знаю, что лучше – победа при слабой игре или поражение при хорошей. Но мы проиграли", – сказал Конте в интервью BBC.

Напомним, после 15-ти туров Тоттенхэм занимает 4-е место с 26-ю очками, а Ливерпуль идет на 8-м месте, набрав 19 баллов.

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