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Стала известна цена, за которую может быть потенциально продан Ливерпуль

Теперь должны найтись претенденты, готовые потратить очень много ради покупки мерсисайдцев.
Сегодня, 19:59
Ливерпуль / Sky Sports
Ливерпуль / Sky Sports

В понедельник, 7 ноября, мир узнал о том, что Ливерпуль был выставлен на продажу - Fenway Sports Group, владеющая клубом, ищет акционера, который станет новым владельцем.

Как сообщает Sky Sports, FSG сотрудничает с двумя американскими банками, чтобы узнать, сколько стоит клуб — и инсайдеры из Лондона считают, что цена может достигать 5 миллиардов долларов (4,4 миллиарда фунтов).

Считается, что FSG, купившая клуб в октябре 2010 года за 300 миллионов фунтов, рассматривает возможность продажи, хотя они предпочли бы привлечь новых инвесторов, продав миноритарный пакет.

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Они попросили Goldmann Sachs и Morgan Stanley оценить заинтересованность покупателей, и банки, как ожидается, выяснят, заинтересованы ли некоторые из претендентов, которые не смогли купить Челси, в инвестировании в Ливерпуль.

Клубы Премьер-лиги редко официально выставляются на продажу, поскольку это может повлиять на их стоимость. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль АПЛ

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