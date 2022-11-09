Милан продлит контакт с основным форвардом после ЧМ-2022

Итальянский клуб намерен сохранить в своих рядах Жиру.

Милан хочет продлить контракт с форвардом Оливье Жиру. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Итальянский клуб проведет с 36-летним французом переговоры о подписании нового договора до 2024 года. Нынешнее соглашение с игроком рассчитано до лета 2023-го.

В данный момент Жиру хочет сосредоточиться на ЧМ-2022, а по завершении турнира будет готов обсуждать с Миланом новый контракт.

В текущем сезоне на счету француза 5 голов и 2 ассиста в 12 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Милан объявил о продлении контракта с Пиоли.