Милан продлит контакт с основным форвардом после ЧМ-2022
Итальянский клуб намерен сохранить в своих рядах Жиру.
Милан хочет продлить контракт с форвардом Оливье Жиру. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Итальянский клуб проведет с 36-летним французом переговоры о подписании нового договора до 2024 года. Нынешнее соглашение с игроком рассчитано до лета 2023-го.
В данный момент Жиру хочет сосредоточиться на ЧМ-2022, а по завершении турнира будет готов обсуждать с Миланом новый контракт.
В текущем сезоне на счету француза 5 голов и 2 ассиста в 12 матчах Серии А.
Ранее сообщалось, что Милан объявил о продлении контракта с Пиоли.