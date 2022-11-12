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Бывший футболист Шахтера может бесплатно покинуть Манчестер Юнайтед

Фред не входит в планы главного тренера команды.
Сегодня, 10:15
Фред / Getty Images
Фред / Getty Images

Футболист сборной Бразилии и Манчестер Юнайтед Фред может покинуть команду следующим летом.

Как сообщает The Guardian, наставник "красных дьяволов" Эрик тен Хаг готов отпустить футболиста, ведь не рассчитывает на него в будущем. Специалист уже перестроил полузащиту, а в услугах 29-летнего игрока не заинтересован.

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Стоит отметить, что у Манчестер Юнайтед есть опция продления контракта с Фредом до 2024 года, однако, вероятно, это не произойдет.

В текущем сезоне бразилец провел 16 игр за английский клуб, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что вингер Манчестер Юнайтед хочет покинуть клуб на постоянной основе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фред манчестер юнайтед

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