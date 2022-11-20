Директор Ромы опроверг информацию об интересе клуба к Роналду

Генеральный директор Ромы Тиагу Пинту заявил, что клуб не проявлял интерес к форварду Криштиану Роналду этим летом.

"В Италии меня немного раздражает то, что мы всегда говорим о трансферах. Каждый день. В Португалии ситуация получше – там рынок обсуждают лишь во время трансферного окна.

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Правда такова, что вариант с Роналду никогда не был реалистичным. Слухи были безосновательны. Возможно, это естественные разговоры, учитывая то, что мы с Моуринью португальцы – и он португалец, но, повторюсь, все это безосновательно", – заявил Пинту в интервью Calciomercato.

В текущем сезоне Роналду провел 16 матчей за английский клуб во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи.