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Хави мог возглавить одну из самых титулованных сборных мира

Испанец отказался работать со сборной Бразилии.
Сегодня, 00:50
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави рассказал, что мог работать в стане сборной Бразилии.

"Такая возможность была благодаря президенту Федерации футбола Бразилии Рожерио Кабокло. Они приехали в Катар и хотели, чтобы я стал частью тренерского штаба Тите.

Но я хотел быть главным тренером, а не помощником. Это была бы огромная возможность, это вошло бы в историю – стать первым европейцем, работающим со сборной Бразилии. Но в тот момент этого не произошло.

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Я четко знал, что хочу быть тренером Барселоны, это была моя мечта, и вот я здесь.

Возглавлю ли я Бразилию позже? Никогда не знаешь, что может произойти. Это была бы впечатляющая возможность, но я хотел поработать с Барселоной. Никогда не знаешь будущего, я много работаю, и нельзя ничего исключать", – заявил Хави в интервью ESPN.

Напомним, испанский специалист занял пост главного тренера Барселоны в ноябре 2021 года, сменив Рональда Кумана.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави сборная Бразилии

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