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Директор Барселоны высказался о будущем Бускетса в клубе

Судьба испанца решиться после ЧМ-2022.
Сегодня, 20:21
Серхио Бускетс / Getty Images
Серхио Бускетс / Getty Images

Спортивный директор Барселоны Йорди Кройфф ответил на вопрос о будущем хавбека Серхио Бускетса. 

"Когда он вернется с чемпионата мира, очевидно, появятся ответы, потому что клуб также должен планировать будущее", – сказал Кройфф в интервью TV3.

Напомним, Бускетс является выпускником Барселоны и выступает за основную команду с 2008 года. Нынешнее соглашение игрока с клубом рассчитано до следующего лета.

В текущем сезоне на счету испанца 1 ассист в 12 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Бускетс определился со своим будущим клубом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Серхио Бускетс

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