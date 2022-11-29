Директор Барселоны высказался о будущем Бускетса в клубе

Спортивный директор Барселоны Йорди Кройфф ответил на вопрос о будущем хавбека Серхио Бускетса.

"Когда он вернется с чемпионата мира, очевидно, появятся ответы, потому что клуб также должен планировать будущее", – сказал Кройфф в интервью TV3.

Напомним, Бускетс является выпускником Барселоны и выступает за основную команду с 2008 года. Нынешнее соглашение игрока с клубом рассчитано до следующего лета.

В текущем сезоне на счету испанца 1 ассист в 12 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Бускетс определился со своим будущим клубом.