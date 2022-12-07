Тен Хаг: Роналду ушел - это уже прошлое, мы же смотрим в будущее

Нидерландец не собирается отвлекаться на то, что осталось в прошлом.

После того, как Криштиану Роналду дал скандально известное интервью Пирсу Моргану, Манчестер Юнайтед разорвал с ним контракт.

В этом интервью португалец заявил, что тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг не проявил к нему достаточно уважения.

Теперь Роналду остался без клуба и близок к тому, чтобы отправиться в Саудовскую Аравию, а тен Хаг вместе с командой отправился на сбор в Испанию, где он в интервью MUTV признался, что оставил всю эту ситуацию позади.

"Он ушел, и это уже прошлое. Теперь мы смотрим вперед, мы смотрим в будущее", - цитирует нидерландца Sky Sports.

"У меня есть ощущение, что мы движемся в правильном направлении. Но мы также знаем, что нам еще предстоит проделать здесь большую работу", - добавил он.

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На перерыв из-за чемпионата мира в Катаре Манчестер Юнайтед ушел, занимая пятое место в таблице АПЛ. За 14-ть сыгранных туров манкунианцы набрали 26 очков, отставая от лидера чемпионата Англии, Арсенала, на 11 очков.