Йорди Кройфф: де Йонг не продается - время для этого уже прошло

Минувшим летом Френки де Йонг был максимально близок к тому, чтобы покинуть Барселону. Игроку приписывали интерес со стороны Манчестер Юнайтед и Челси. Но игрок все же остался в Каталонии.

Спортивный директор "сине-гранатовых" Йорди Кройфф в интервью для испанского издания Sport заявил, что двери для продажи полузащитника захлопнулись вместе с закрытием летнего трансферного окна.

"Сегодня мы об этом не говорим. В футболе есть моменты, и иногда они не определяются исключительно футбольными вопросами. Ситуация вокруг финансового фейр-плей... Не все понимают, что это такое. Изменения происходят каждую неделю. Есть ситуации и решения, которые не являются чисто футбольными вещами. Но время прошло, и у него важная роль".

"Была возможность (продать де Йонга), потому что хорошие игроки всегда нужны хорошим командам. Реальность такова, что он здесь и играет важную роль".

"У игроков свои чувства, у клубов свои. Вы ведете некоторые разговоры и приходите к общей теме. Реальность такова, что Френки остался. Его здесь любят, люди многого от него ждут, потому что он очень талантливый и особенный игрок".

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В данный момент Френки де Йонг находится в расположении сборной Нидерландов, которая в пятницу, 9 декабря, сыграет с Аргентиной за право выйти в полуфинал чемпионата мира 2022 года.