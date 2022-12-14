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"Чего уставился, придурок": Аргентинцы продают мерчендайз с легендарной фразой Месси

Фанаты подхватили новый тренд.
Сегодня, 00:19
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в интервью после четвертьфинала против Нидерландов сорвался на форварда Ваута Вегхорста. "Qué miras bobo? Anda pa alla, bobo" (Чего уставился, придурок? Иди отсюда), – сказал футболист.

Данная фраза в Аргентине фраза стала настолько популярной, что на ней с легкостью смогли заработать.

На онлайн-платформе по продаже товаров Mercado Libre можно найти кружки, футболки и кепки.

Ранее сообщалось, что Месси побил рекорд Батистуты по голам за Аргентину.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси сборная Аргентины

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