"Чего уставился, придурок": Аргентинцы продают мерчендайз с легендарной фразой Месси

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в интервью после четвертьфинала против Нидерландов сорвался на форварда Ваута Вегхорста. "Qué miras bobo? Anda pa alla, bobo" (Чего уставился, придурок? Иди отсюда), – сказал футболист.

Данная фраза в Аргентине фраза стала настолько популярной, что на ней с легкостью смогли заработать.

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Ранее сообщалось, что Месси побил рекорд Батистуты по голам за Аргентину.