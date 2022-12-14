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Названы сроки восстановления Вернера, пропустившего из-за травмы ЧМ-2022

Немецкий форвард должен быть готов к старту второй части сезона после мирового первенства.
Сегодня, 14:41
Тимо Вернер / Getty Images
Тимо Вернер / Getty Images

Тренерский штаб Лейпцига в январе сможет рассчитывать на нападающего Тимо Вернера.

Немецкий форвард в начале ноября получил повреждение голеностопа в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с Шахтером (4:0), из-за чего был вынужден пропустить чемпионат мира-2022.

Как сообщает Bild, 26-летний футболист, занимавшийся последние несколько недель преимущественно в тренажерном зале, восстанавливается после травмы с опережением графика и вскоре должен приступить к беговым упражнениям.

Ожидается, что нападающий сможет принять участие в первом поединке после возобновления чемпионата Германии - матче 16-го тура против Баварии, который состоится 20 января.

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Отметим, что в нынешнем сезоне Верненр провел в составе Лейпцига 16 матчей во всех турнирах, отличившись девятью голами и четырьмя результативными передачами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига лейпциг чемпионат Германии Тимо Вернер

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