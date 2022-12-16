Валенсия: Ужасно, что Роналду ушел из Манчестер Юнайтед таким образом

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Антонио Валенсия расстроен из-за того, что форвард Криштиану Роналду некрасиво покинул стан манкунианцев.

"Ужасно, что Криштиану Роналду ушел из Манчестер Юнайтед так, как ушел. Такой игрок должен покидать клуб, уходя с поля под овации переполненного стадиона. Болельщики любили его.

Его недавнее интервью – это грустно. У него были свои причины говорить все это, но я ужасно себя чувствовал из-за того, как он покидал клуб. Это больно.

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Надеюсь, в новом клубе у него все будет хорошо. Желаю Роналду только всего самого хорошего", – заявил Валенсия в интервью для The Athletic.

В текущем сезоне форвард провел 26 матчей во всех соревнованиях, в которых забил шесть голов и выполнил четыре голевые передачи.