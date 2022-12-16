Президент ФИФА объявил об увеличении команд на клубном чемпионате мира

Нововведения вступят в силу с 2025 года.

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что с 2025 года в клубном чемпионате мира будут участвовать 32 команды.

"Появится новая версия клубного чемпионата мира. С 2025 года в нем будут участвовать 32 команды.

Этот турнир станет похож на чемпионат мира среди сборных", – сказал Инфантино в интервью журналисту Саймону Коллингзу.

Напомним, изначально турнир с расширенным числом участников должен был пройти в Китае в 2021 году, но был отменен из-за пандемии.

Ранее сообщалось, что польский арбитр обслужит финал чемпионата мира-2022.