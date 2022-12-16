iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Президент ФИФА объявил об увеличении команд на клубном чемпионате мира

Нововведения вступят в силу с 2025 года.
Сегодня, 13:51
Джанни Инфантино / Getty Images
Джанни Инфантино / Getty Images

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что с 2025 года в клубном чемпионате мира будут участвовать 32 команды.

"Появится новая версия клубного чемпионата мира. С 2025 года в нем будут участвовать 32 команды.

Этот турнир станет похож на чемпионат мира среди сборных", – сказал Инфантино в интервью журналисту Саймону Коллингзу.

Напомним, изначально турнир с расширенным числом участников должен был пройти в Китае в 2021 году, но был отменен из-за пандемии.

Ранее сообщалось, что польский арбитр обслужит финал чемпионата мира-2022.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фифа клубный чемпионат мира Джанни Инфантино

Статьи по теме

Шахтер будет судиться ФИФА из-за нарушения закона, позволившего легионерам покинуть клуб Шахтер будет судиться ФИФА из-за нарушения закона, позволившего легионерам покинуть клуб
ФИФА отклонила протест Франции по отмененному голу Гризманна ФИФА отклонила протест Франции по отмененному голу Гризманна
Роналду остался без гола: ФИФА подтвердила забитый мяч Фернандеша в ворота Уругваю Роналду остался без гола: ФИФА подтвердила забитый мяч Фернандеша в ворота Уругваю
Представители ФИФА отобрали у болельщиков украинский флаг с символикой Азова во время матча ЧМ-2022 Представители ФИФА отобрали у болельщиков украинский флаг с символикой Азова во время матча ЧМ-2022
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный бросок Хирро, Брансон уложил Карузо на паркет
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный бросок Хирро, Брансон уложил Карузо на паркет

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина и Франция вышли в финал, Хорватия и Марокко сыграют за бронзу
просмотров
Мбаппе - под постом Роналду: Король, лучший за все время
просмотров

Последние новости

Украина16:03
Обломки иранских дронов приземлились на базу Динамо
ЧМ-202215:37
Легенда сборной Испании завершила карьеру в национальной команде
ЧМ-202215:11
Хавбек Динамо: Гакпо сделал весомый шаг вперед. Уверен, что он будет играть за топ-клуб
ЧМ-202214:35
ФИФА запретила Зеленскому выступить с призывом к миру перед финалом ЧМ-2022
ЧМ-202214:15
Хорватия - Марокко: смотреть онлайн-трансляцию матча ЧМ-2022
Европа13:51
Президент ФИФА объявил об увеличении команд на клубном чемпионате мира
Европа13:22
Валенсия: Ужасно, что Роналду ушел из Манчестер Юнайтед таким образом
Европа12:54
Милота дня: Бензема показал, как занимается в тренажерном зале вместе с сыном
Биатлон12:26
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
Игровые12:12
NaVi - Liquid: онлайн-трансляция матча BLAST Premier. World Final 2022
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK