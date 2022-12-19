Анчелотти сравнил завершения карьеры в сборной у Месси и Роналду

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о нападающих Криштиану Роналду и Лионеле Месси после ЧМ-2022 в Катаре.

"Это соперничество мотивировало и Месси, и Роналду. На протяжении последних лет они были главными архитекторами футбольного мира – они очень хорошо играли и забивали много голов.

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Месси завершает карьеру победой на чемпионате мира, Роналду – иначе, но у него все равно выдающаяся карьера. Особенно здесь, в Реале. Он всегда будет в сердцах фанатов", – сказал Анчелотти в интервью Radio Anch’io.

Напомним, финал чемпионата мира-2022 в Катаре завершился победой Аргентины над Францией (3:3, 4:2 пен).