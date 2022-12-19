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Барселона заинтересована в подписании защитника сборной Хорватии

Юранович может пополнить ряды каталонской команды.
Сегодня, 17:22
Йосип Юранович / Getty Images
Йосип Юранович / Getty Images

Барселона заинтересована в подписании защитника Селтика и сборной Хорватии Йосипа Юрановича. Об этом сообщает издание Sky Sports.

Правый защитник является основной трансферной целью клуба, став приоритетным подписанием для каталонцев этой зимой.

Селтик заинтересован в сохранении игрока и уже пытался продлить контракт с фулбеком, однако стороны не смогли договориться. Действующее соглашение Юрановича с шотландцами действует до лета 2026 года.

В текущем сезоне на счету 27-летнего хорвата 1 гол и 1 ассист в 8 матчах чемпионата Шотландии.

Ранее Барселона отреагировала на победу Аргентины на ЧМ-2022.

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