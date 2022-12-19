Барселона отреагировала на победу Аргентины на ЧМ-2022
Каталонцы поздравили легенду клуба с победой.
В рамках финала чемпионата мира сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти).
Каталонская Барселона отреагировала на победу латиноамериканской команды, в частности, поздравив Лионеля Месси.
По словам пресс-службы испанцев, они гордятся достижением Месси.
"Он сделал это. Гордимся. Легенда Барселоны, легенда Аргентины, легенда футбола", - говорится в сообщениях.
Leo Messi: 👇— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 18, 2022
Barça legend
Argentina legend
Football legend pic.twitter.com/C6OY7uQYtq
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Аргентина - Франция.