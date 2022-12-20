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Хави: Тренировать Барселону – это эмоциональные американские горки

Испанец поделился эмоциями от пребывания в стане каталонцев.
Вчера, 21:21
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави сравнил работу в клубе с американскими горками. 

"Я всегда говорю, что тренировать Барселону – это эмоциональные американские горки. Нужно быть эмоционально очень уравновешенным, верить в наше естество, в нашу индивидуальность.

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У нас есть индивидуальность, и люди это видят", – сказал Хави в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, после 14 туров Ла Лиги Барселона занимает первое место, набрав 37 очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави

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