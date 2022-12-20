Хави: Тренировать Барселону – это эмоциональные американские горки

Главный тренер Барселоны Хави сравнил работу в клубе с американскими горками.

"Я всегда говорю, что тренировать Барселону – это эмоциональные американские горки. Нужно быть эмоционально очень уравновешенным, верить в наше естество, в нашу индивидуальность.

Читайте также: Барселона заинтересована в подписании защитника сборной Хорватии

У нас есть индивидуальность, и люди это видят", – сказал Хави в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, после 14 туров Ла Лиги Барселона занимает первое место, набрав 37 очков.