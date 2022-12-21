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Хави: Жаль, что Барселона вылетела из Лиги чемпионов

Испанец сожалеет о том, что клуб так рано покинул турнир.
Сегодня, 17:46
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави поделился мнением о вылете клуба из Лиги чемпионов.

"Жаль, что мы вылетели из Лиги чемпионов, но надо верить и продолжать бороться. Наш состав позволяет сражаться за титулы, такова цель сезона. Считаю, мы на это способны, я настроен оптимистично. Мы приложили серьезные усилия, активировав знаменитые рычаги, в раздевалке собралась отличная семья.

Думаю, нам стоит быть самокритичными. С футбольной точки зрения Лига чемпионов повлияла на нас, была возможность убить игру, а мы не смогли. Следует критически оценить себя на футбольном уровне – групповую стадию мы должны были преодолевать.

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Я бы сказал, что в Лиге чемпионов нам не хватило зрелости. Следовало быть эффективнее в нужный момент. Мы были гораздо лучше Баварии в первом тайме, а затем они нас прикончили. Дома с Интером у нас также были моменты. Даже на последних минутах в Милане мы могли сыграть вничью или победить. Это наша ошибка, следствие недостатка зрелости и эффективности", - заявил Хави в интервью 

Напомним, Барселона заняла 3-е место в группе Лиги чемпионов с Баварией, Интером и Викторией.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави

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