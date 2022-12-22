Польша объявила об отставке главного тренера сборной

Чеслав Михневич покинул свой пост после мундиаля в Катаре.

Польская футбольная ассоциация официально объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером Чеславом Михневичем.

По заявлению организации, специалист покинет свой пост после 31 декабря этого года.

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Напомним, Михневич возглавил сборную Польши в январе этого года. В общей сложности под руководством Михневича Польша провела 13 матчей, в которых 5 раз выиграла, трижды сыграла вничью и 5 раз проиграла.

Отметим, что на чемпионате мира польская команда вышла в 1/8 финала, где уступила Франции (1:3).

Ранее сообщалось, что Шевченко может возглавить сборную Польши.