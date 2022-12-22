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Дешам хочет получить от Федерации футбола Франции новый многолетний контракт

Из-за этой новости где-то загрустил один Зинедин.
Вчера, 22:49
Дидье Дешам / Getty Images
Дидье Дешам / Getty Images

Сборная Франции не сумела защитить свой чемпионский титул, уступив сборной Аргентины в серии послематчевых пенальти финала чемпионата мира в Катаре.

Контракт главного тренера "Les Bleus" Дидье Дешама с Федерацией футбола Франции (ФФФ) завершится вместе с 2022 годом, и пока что остается неизвестным, кто будет возглавлять французов во время матчей отбора ЧЕ-2024.

По информации Sky Sports, на следующей неделе Дешам встретится с президентом ФФФ Ноэлем Ле Гре в Генгаме, где они обсудят будущее тренера. Сообщается, что 54-летний специалист хочет остаться и получить от ФФФ новый 4-летний контракт.

При этом согласно France24, Ле Гре также желает продолжить сотрудничество.

"Я считаю, что все решится в Генгаме. Если он не захочет остаться, все будет быстро. Если же он пожелает продолжить работу, наши разговоры будут немного длиннее".

"Дидье хорошо справился со своей работой. Я думаю, мы придем к соглашению", - заявил Ле Гре.

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Первый матч отбора чемпионата Европы 2024 года сборная Франции проведет 24 марта, когда встретится со сборной Нидерландов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: франция сборная Франции Дидье Дешам

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