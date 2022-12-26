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Робертсон - лучший ассистент в истории АПЛ среди защитников

Шотландец вошел в историю чемпионата.
Сегодня, 20:55
Эндрю Робертсон / Getty Images
Эндрю Робертсон / Getty Images

Защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон отметился голевой передачей в матче 17-го тура чемпионата Англии с Астон Виллой на вингера Мохамеда Салаха.

Для шотландского фулбека данный ассист стал 54-м в АПЛ. Таким образом футболист стал лучшим ассистентом в истории АПЛ среди защитников. Эндрю превзошел результат Лейтона Бейнса, отдавшего 53 голевых паса.

Напомним, Робертсон перешел в Ливерпуль летом 2017 года из Халл Сити за 10 миллионов фунтов.

В текущем сезоне на счету 28-летнего шотландца 5 ассистов в 12 матчах чемпионата Англии.

Ранее Клопп высказался о трансферной цели Ливерпуля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль АПЛ эндрю робертсон

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