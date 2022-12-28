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В Челси определились с заменой Джеймсу

Юранович может пополнить ряды "синих".
Сегодня, 18:15
Йосип Юранович / Getty Images
Йосип Юранович / Getty Images

Челси ищет замену правому защитнику Рису Джеймсу. Об этом сообщает издание Sky Sports.

23-летний англичанин получил травму в матче 17-го тура АПЛ с Борнмутом (2:0). В связи с этим лондонцы обратили внимание на фулбека Селтика Йосипа Юрановича.

В клубе обсуждают вариант с трансфером хорватского защитника, пока ждут заключения о том, насколько серьезно повреждение Джеймса.

Напомним, действующее соглашение Юрановича с Селтиком рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне на счету 27-летнего хорвата 1 гол и 1 ассист в 8 матчах чемпионата Шотландии.

Ранее сообщалось, что Барселона заинтересована в подписании защитника сборной Хорватии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси селтик Рис Джеймс

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