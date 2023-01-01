Фердинанд выступил против критики Роналду

Бывший игрок Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд вступился за новоиспеченного форварда Ан-Насра Криштиану Роналду.

"Здорово было наблюдать, как Дэвид Бекхэм, Фрэнк Лэмпард, Уэйн Руни, Стивен Джеррард отправлялись в Америку. Отличный способ завершить карьеру, получить большие деньги, перебраться в не столь конкурентную лигу. Они этого заслуживали, они заработали такое право.

Только это я и видел в медиа. Но раз речь о Саудовской Аравии – это позор, это печально.

Дайте человеку уехать и жить, позвольте ему отправиться туда и получить удовольствие от этого. Это новое приключение, он берет с собой семью, чтобы познакомиться с новой культурой.

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У каждой отдельно взятой страны в мире есть свои проблемы, а в Америке проблем меньше, чем у саудовцев, это так? Но нормально, что все эти игроки отправляются в Америку. Давайте позволим им уехать в Штаты ради сезона-лебединой песни и просто отбросим это.

Мне это не нравится. Ко всем нужно относиться одинаково. Любому другому игроку, уходившему в менее конкурентную лигу, чтобы завершить карьеру, говорили, что он заработал такое право. Ни один человек на планете не заслуживал бы этого права больше, чем этот парень", – сказал Фердинанд в интервью Daily Mail.

Напомним, что по контракту с саудовским клубом Роналду будет получать по 200 млн евро в год.