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Уже сдался? Конте высказался о перспективах Тоттенхэма в АПЛ

Итальянец объективно высказался о положении дел команды.
Сегодня, 20:49
Антонио Конте / Getty Images
Антонио Конте / Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте высказался о поражении от Астон Виллы (0:2) в рамках 18-го тура АПЛ.

"В первом тайме Тоттенхэм играл с хорошей интенсивностью. Мы не пропустили, но столкнулись с командой, которая защищалась слишком глубоко, а затем мы пропустили гол. И тогда уверенность моих игроков упала.

Мы должны знать, что такова наша жизнь. Нужно бороться за каждое очко или за три очка. Это правда, особенно когда ты без двух-трех важных игроков и испытываешь трудности.

У нас в команде не так много креативных игроков. Поэтому сегодня было очень трудно найти пространство в первом тайме.

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Уверен, если бы мы не пропустили гол, то могли бы выиграть. Пропущенный гол убил в нас уверенность. Нужно стараться улучшать и развивать этих футболистов – особенно молодых, – чтобы они становились еще сильнее.

Я хочу быть честным и предельно ясным. Я сказал об этом клубу. Болельщики заслуживают самого лучшего. Может быть, остаться на 5-м месте – это самое лучшее. Может быть, 6-е, 7-е, 5-е или 4-е место – это максимум", – сказал Конте в интервью Sky Sports.

Напомним, после 18-ти туров Тоттенхэм занимает пятое место, набрав всего 30 баллов.

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