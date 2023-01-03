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Гакпо рассказал, что был близок не только к МЮ и Ливерпулю, а еще одному клубу АПЛ

Карьера нидерландца могла сложиться совсем иначе.
Сегодня, 12:25
Коди Гакпо / Getty Images
Коди Гакпо / Getty Images

Нападающий Ливерпуля Коди Гакпо думал, что прошлым летом перейдет в Манчестер Юнайтед. 

"Я пытался обрести покой, но это было трудно. Я думал, что перейду в Манчестер Юнайтед, но в итоге из этого ничего не вышло.

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Появился вариант с Лидсом. Это хороший клуб, но я спросил себя, действительно ли мне стоит переходить туда, а когда у тебя много сомнений, это нехорошо", – сказал Гакпо в интервью Mirror.

Напомним, в декабре нидерландский футболист перешел из ПСВ в Ливерпуль за 42 + 13 млн евро бонусами, подписав контракт на 6 лет. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль манчестер юнайтед Коди Гакпо

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