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Хавбек сборной Аргентины призвал Месси не завершать карьеру в национальной команде

Игрок не хочет терять своего капитана.
Сегодня, 15:23
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Хавбек Брайтона и сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер надеется, что нападающий Лионель Месси продолжит выступать за свою страну международном уровне.

"Мы не хотим, чтобы он покидал сборную. Он сказал, что это будет его последний чемпионат мира, но мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы он остался с нами. Он это знает. Давайте посмотрим, что будет дальше.

Он отправил всем нам пожелания очень хорошего года. Он был очень благодарен нам. После игры мы не смогли особо пообщаться, потому что хотели отпраздновать. Думаю, что мы до сих пор не осознаем, чего достигли, но в ближайшие пять-десять лет поймем.

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Месси заслуживал победы на ЧМ. Это был единственный трофей, которого ему не хватало, и теперь он у него есть. Я очень рад быть частью этого, рад помочь ему и команде получить этот трофей.

Я очень рад за него, а также за Ди Марию, потому что это два игрока, которые много бились за последние пару лет, чтобы получить этот трофей и играть за нашу страну", – сказал Мак Алистер в интервью The Athletic.

Напомним, за время выступлений за сборную Аргентины Месси успел выиграть Копа Америка-2021, Финалиссиму, а также чемпионат мира-2022 в Катаре.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси сборная Аргентины

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