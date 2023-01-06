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Барселона близка к подписанию хавбека Вулвз

Однако Хави еще не дал добро на эту сделку.
Сегодня, 14:43
Рубен Невеш / Getty Images
Рубен Невеш / Getty Images

Барселона готовит предложение по трансферу опорного полузащитника Вулверхэмптона Рубена Невеша, сообщает Diario Sport.

Руководство клуба видит в португальце замену Серхио Бускетсу, но с такой позицией не согласен главный тренер Хави. Однако из-за финансового положения Барселоны его мнение почти ни на что не влияет.

Дело в том, что английский клуб готов снизить цену хавбека, если Барселона прибавит к соглашению Франка Кессье или Нико Гонсалеса. И каталонцы в целом не против такого обмена.

Напомним, что Хави видит замену Бускетсу в молодом испанце Мартине Субименди, но у клуба нет возможности его купить. Тем не менее, давать согласие на трансфер Невеша Хави пока не собирается.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Рубен Невеш

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