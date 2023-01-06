Сетьен: Месси не нужно было выигрывать чемпионат мира, чтобы считаться лучшим в истории

Экс-тренер Барселоны Кике Сетьен назвал нападающего ПСЖ Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

"Конечно, я рад за Месси. Справедливо, что он выиграл ЧМ-2022.

Аргентина была самой сплоченной командой, особенно в финале, она сделала больше других.

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Этот триумф очень важен для Аргентины и Месси. Хотя мне не нужно было, чтобы он выиграл чемпионат мира, чтобы считать его лучшим в истории.

Я убежден в этом и говорил уже не раз. Он 15 лет подряд забивал по 40 голов", – сказал Сетьен в интервью Cadena SER.

Напомним, Месси и Сетьен работали в Барселоне в 2020 году.