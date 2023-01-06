Бавария потеряла на неопределенный срок основного защитника

Мазрауи не поможет своей команде в ближайших матчах.

Защитник Баварии Нуссаир Мазрауи выбыл на неопределенный срок из-за перикардита. Об этом сообщает клубный сайт.

25-летний марокканец сдал положительный тест на коронавирус во время ЧМ-2022. Обследование в Мюнхене показало, что у Мазрауи диагностировано легкое воспаление наружной оболочки сердечной мышцы.

Таким образом, футболист вряд ли поможет своей команде в ближайших матчах Лиги чемпионов против ПСЖ. Медицинский штаб Баварии будет следить за состоянием игрока, а позже решил, когда ему можно вновь вернуться в тренировкам.

В текущем сезоне на счету Мазрауи 3 ассиста в 11 матчах Бундеслиги.

Ранее Бавария объявила о подписании известного нидерландского защитника.