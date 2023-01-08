Арсенал готов арендовать Фелиша с правом выкупа

Мадридский Атлетико провел переговоры с Арсеналом, пытаясь отправить 21-летнего Жоау Фелиша в выгодную для себя аренду, сообщает Daily Mail.

Как сообщалось ранее, Атлетико хочет получить за португальца от 10 до млн евро, а также желательно включить в арендный контракт опцию об обязательном выкупе.

Лондонский Арсенал желает получить и Мудрика, и Фелиша зимой, поэтому "канониры" надеются, что выплата 5,6 млн евро за аренду нападающего и опция выкупа максимум в 70 млн евро удовлетворят Атлетико.

В Мадриде судьба Фелиша уже решена, но клуб хочет продать с максимальной выгодой для себя, а потому может и не принять такое предложение "канониров". А с другой стороны, лучше у них и нет, ведь МЮ не может позволить себе такую аренду.