Мбаппе заступился за Зидана, жестко раскритиковавши президента Федерации футбола Франции

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре раскритиковал бывшего главного тренера Реала Зинедина Зидана.

По словам функционера, он бы не взял трубку, если бы ему позвонил Зидан. Кроме того, Ле Гре добавил, чтобы Зинедин устроил "специальный конкурс, чтобы он нашел клуб или сборную".

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Данное заявление вызвало много критики в французском сообществе.

За именитого тренера вступился нападающий ПСЖ и национальной команды Франции Килиан Мбаппе.

"Зидан - это Франция. Не стоит пренебрежительно относиться к легенде".

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

Примечательно, что за Зидана вступился Франк Рибери и Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера, которая попросила у Ле Гре извиниться перед легендой французского футбола.

Ранее сообщалось, что Дешам продлил контракт со сборной Франции.