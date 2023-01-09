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Мбаппе заступился за Зидана, жестко раскритиковавши президента Федерации футбола Франции

Функционер поплатился за свое высказывание.
Сегодня, 12:20
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре раскритиковал бывшего главного тренера Реала Зинедина Зидана.

По словам функционера, он бы не взял трубку, если бы ему позвонил Зидан. Кроме того, Ле Гре добавил, чтобы Зинедин устроил "специальный конкурс, чтобы он нашел клуб или сборную".

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Данное заявление вызвало много критики в французском сообществе. 

За именитого тренера вступился нападающий ПСЖ и национальной команды Франции Килиан Мбаппе.

"Зидан - это Франция. Не стоит пренебрежительно относиться к легенде".

Примечательно, что за Зидана вступился Франк Рибери и Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера, которая попросила у Ле Гре извиниться перед легендой французского футбола.

Ранее сообщалось, что Дешам продлил контракт со сборной Франции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Зинедин Зидан сборная Франции Килиан Мбаппе

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