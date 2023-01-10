Дешам прокомментировал решение Льориса завершить карьеру в сборной Франции

Главный тренера сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал уход голкипера Уго Льориса из стана национальной команды.

"Уго решил уйти на пике. Он рассказал мне о своем решении несколько дней назад. Как и все мы, я должен уважать его, даже если он все еще занимал важное место в нашей команде, что он продемонстрировал на чемпионате мира в Катаре. Великий игрок сборной Франции прощается с нами, и я хочу отдать должное его выдающейся карьере.

Помимо всех рекордов, которые он побил благодаря таланту и профессионализму, помимо важной роли, которую он сыграл в наших самых красивых победах, Уго – прекрасный человек. Он был капитаном команды, когда я стал тренером в 2012 году – я сохранил повязку у него, и мне ни разу не пришлось пожалеть об этом, совсем наоборот.

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Уго всегда был обращен к коллективу, ставил его на первое место, иногда даже в ущерб себе. Для меня было удовольствием и честью быть его тренером. Я желаю каждому тренеру иметь в своей команде таких игроков, как он. Выражаю Уго все свое уважение и благодарность и желаю ему счастья. Огромное тебе спасибо, Уго, за то, как хорошо ты представлял свою страну", – сказал Дешам в интервью L’Equipe.

Напомним, Льорис выступал за сборную Франции с 2008 года, проведя 145 матчей. Кроме того, голкипер недавно побил рекорд по количеству игр за национальную команду.